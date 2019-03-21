Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü dehşetini görgü tanıkları anlattı

Beyazıt Meydanı’nda yaşanan halk otobüsü dehşetini görgü tanıkları anlattı. Otobüsün yolcuları indirdikten sonra hızla yayaların ve araçların üzerine geldiğini ifade eden Mehmet Karahan ,"Sabah erken saatlerde araç yolcuları indirdi. Sonra araçları ezerek gitti aşağıya doğru. Bize de çarpıyordu. Arkadaş uyardı. Kendimi aşağıya attım. Çok hızlı geliyordu" dedi.

Beyazıt Meydanı’nda gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs otoparka dalarak araçlara ve yalara çarpmıştı. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 12 araç hasar görmüştü. Kaza anını gören görgü tanıkları o anları anlattı.

Kazanın olduğu sırada simit tezgahının başında beklediğini ifade eden Mehmet Tüysüz, "Ben tezgahın başındaydım . Burada otobüs aşırı hızla geldi. Oradan gelirken 2 kişiye çarptığını gördüm. Benim yanıma gelince kapı açıldı. Kızın biri duvarın dibine gitti. Şoför direksiyonu tutmuştu sıkıca. Çarparak araçları ezerek aşağıya kadar gitti. 3 kişi gördüm" dedi.

Başkan bir görgü tanığı ise "Bendinlenmek için oturdum. Baktım araç hızlı geliyordu. Orada turistlere çarptı. Ambulansgelip hastaneye götürdü yaralıları" diye konuştu.

Mehmet Karahan isimli görgü tanığı ise,"Sabah erken saatlerde araç yolcuları indirdi. Sonra araçları ezerek gitti aşağıya doğru. Bize de çarpıyordu. Arkadaş uyardı. Kendim, aşağı attım.Çok hızlı geliyordu. Şoförün burnu bile kanamadı" ifadelerini kullandı.