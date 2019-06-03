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Beyazgül’den Ramazan Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ramazan Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
Beyazgül’den Ramazan Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ramazan Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.


Beyazgül mesajında, “Bu güzel günleri Şanlıurfa halkı için unutulmaz kılmak adına, Ramazan Ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik.Şanlıurfa’da Ramazan Ayı etkinlikleri ile vatandaşlarımıza eski ramazan geleneklerini yaşatmayı amaçladık. 11 Ayın Sultanı Ramazanı Şerif’i büyük bir birliktelikle tamamlamanın ve sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak, Allah’ın izni ile daha da anlamlı hale getirmeliyiz. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Ramazan Bayramı’nın insanlığa, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor yüce Allah’tan diliyor, tüm hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
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