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Beyazgül’den kurtuluş günü mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan Urfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 99.

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:14
Beyazgül’den kurtuluş günü mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan Urfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 99. yıl dönümünü kutladı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Mesajına vatanı için canını feda eden tüm şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı uzun ömürler dileyen Beyazgül, "99 yıl önce şanlı ve destansı bir mücadeleyle bağımsızlığını kimsenin egemenliği altına bırakmayan Şanlıurfalı hemşehrilerim için 11 Nisan, tarih sayfalarında kahramanlık destanı olarak yerini almıştır. Biz, bu şanlı ecdadın nesli olarak, Şanlıurfa’ya hizmet etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. 11 Nisan’ı Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bu yıl da çok güzel organizasyonlarla halkımızı aynı çatı altında buluşturuyoruz. Tüm bu çerçevede tüm hemşehrilemizin Kurtuluş yıldönümünü kutluyor, dosta güven düşmana korku salan birlikteliğimizin her daim sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:14
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