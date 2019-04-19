Beyazgül’den Berat Kandili mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 12 ayın Sultanı Ramazan Ayının müjdecisi olan Berat Kandili ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, “İçinde bulunduğumuz üç aylar içerisinde en mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili, günahların affedildiği Rahmet Gecesidir. Maneviyatıyla dünyanın sayılı şehirlerinden birisi olan Şanlıurfa’da hemşehrilerimiz ile birlikte kandili yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Bunun için mutlak güç sahibi Allah’ımıza binlerce kez şükür ederken, tüm İslam coğrafyasının el ele vererek dünyada barışın tesisini kurmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Tüm bu duygularla içinde büyük hikmetler barındıran Berat Kandilinin başta milletimiz olmak üzere İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kulandı.