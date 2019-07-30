Beyazgül yerel yönetimlerle bir araya geldi Şanlıurfa’da yerel yönetimler ve kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da yerel yönetimler ve kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlamak adına her hafta rutin toplantı yapılmasını kararlaştıran Beyazgül, Şanlıurfa’nın ortak akıl ile yönetilmesini vurguladı.Büyükşehir belediyesi encümen toplantı salonunda gerçekleştiren toplantıya ilçe belediye başkanları ile büyükşehir belediyesi üst yönetimi katılarak ilçelerin talepleri ve kent merkezindeki sorunlara anında çözüm bulunması için çalışmalar başlatılması kararı alındı.

Beyazgül’ün başkanlık yaptığı toplantıya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Şanlıurfa DSİ 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi katıldı.

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