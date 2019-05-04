Beyazgül turizm sektör temsilcileriyle buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, turizmde kalkınmaya yönelik olarak düzenlediği toplantıya turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde tüm paydaş kurum ve kuruluşların yer aldığı toplantıya Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir ilgili daire başkanlıkları,Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediyesi Başkan Vekili Osman Uludağ, Turizm Rehberler Odası, Konukevleri İşletme Sahipleri ve Otel Sahipleri katıldı.

Toplantıda, turizm yönünde atılacak tüm adımlarda ortak hareket etme isteğinin öne çıktığını gösterdiğini belirten Beyazgül, ileriki süreçlerde bu tür buluşmaların devam edeceğini ve her turizm sektörü için ayrı ayrı buluşmalar düzenleyeceklerini söyledi.

Başkan Beyazgül’ün ardından birer konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediyesi Başkan Vekili Osman Uludağ da 2019 yılının turizmde iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantı katılımcıların talep ve önerilerini belirtmesi ile devam etti.