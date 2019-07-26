Beyazgül sanayi esnafıyla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Evren Sanayi sitesinde faaliyet gösteren Meslek Odası temsilcileri ve sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini çözme noktasında çaba gösteren Beyazgül,Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan tarafından düzenlenen Meslek Odası temsilcileri istişare toplantısına katıldı. Vatandaşların talepleri için planlı bir çalışma başlatılması gerektiğini belirten Beyazgül, STK temsilcilerine yönelik belediye tarafından düzenlenecek olan geniş kapsamlı talep ve istişare toplantısına davet etti.

Büyükşehir Belediyesi teknik kadrosunun hazır bekleyeceği toplantıda taleplerin giderilmesi için yeni bir uygulama başlatan Beyazgül, “Değerli bir ortamda sizlerle bir araya getirdiği için Başkanımız Mustafa beye teşekkür ediyoruz. Taleplerinizi ve isteklerinizi makul bir şekilde değerlendirmek için ilerleyen günlerde sizleri Büyükşehir Belediyesine davet ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin teknik heyeti ile sizleri görüştürerek taleplerinizin anında cevap bulmasını sağlayacağız. Sizler bizim için önemlisiniz ve sizlerin talebi esnafımızın talebidir gerekli olan tüm destekleri sizlere sağlayacağız” diye konuştu.