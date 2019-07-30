Beyazgül personelleri denetledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabah saatlerinde hizmet binasındaki personelleri ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gün içerisindeki yoğun mesaisine kurum personellerini ziyaret ile başladı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında katları tek tek gezerek personelleri çalışmaları sırasında denetleyen Başkan Beyazgül, ardından Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne geçerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

“Beyazgül talepleri dinledi”

Alo 153 Büyükşehir İletişim Merkezi aracılığıyla Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne yönlendirilen telefonları cevaplayan Beyazgül, vatandaşların talep ve önerilerini not ederek, çözüm noktasında ilgili birimlere talimatlar verdi. Ardından gelen vatandaşlarla selamlaşan Beyazgül, vatandaşlarla da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek kurumsal çalışmaların yansımalarını dinledi. Yine vatandaşların talep ve önerilerini de not alan Beyazgül, kurumsal yapı olarak vatandaş iletişimlerine önem verdiklerini söyledi.Beyazgül, temaslarının ardından yaptığı değerlendirmesinde "Hizmet yolculuğumuzda en büyük pay sahibi olan, büyükşehir belediyesinde büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Güç ve gönül birlikteliğiyle şehrimize değer katacak pek çok çalışmayı büyükşehir kadroları ile birlikte gerçekleştireceğiz. Gün içerisinde yine vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledik" diye konuştu.