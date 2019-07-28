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Beyazgül, özel bir televizyon kanalında Şanlıurfa’yı anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, özel bir kanalın hafta sonu haber programında Şanlıurfa’yı anlattı.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:33
Beyazgül, özel bir televizyon kanalında Şanlıurfa’yı anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, özel bir kanalın hafta sonu haber programında Şanlıurfa’yı anlattı. Şanlıurfa’nın tarihi güzelliklerinin yanı sıra gastronomi kültürünü anlatan Başkan Beyazgül, "Herkesi kadim topraklara, Şanlıurfa’ya bekliyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını ’Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün turizmdeki projeleriyle Ocak - Haziran döneminde 550 bin geceleme turist rakamını yakalayan Şanlıurfa, bu kez özel bir televizyon kanalının hafta sonu haber programında tanıtıldı.


Büyükşehir Belediyesinin Halfeti’de yer alan İncisu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen canlı yayında Başkan Beyazgül, Şanlıurfa’nın tarihi güzelliklerinin yanı sıra gastronomi kültürünü anlattı.


Program ilk olarak Şanlıurfa’ya özgü kahvaltı kültürünün sunulması ile başladı. Şehrin kendine özgü bir kahvaltı kültürü olduğunu canlı yayında anlatan Başkan Beyazgül, ciğer kebabı başta olmak üzere, patlıcan ve biber közlemesi, isot reçeli, kaynamış nohut, Urfa peyniri ve Urfa kaymağının kahvaltıların olmazsa olmazı olduğunu aktardı. Ardından Şanlıurfa’nın gastronomi turizminde de önemli yere sahip olduğunu belirten Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa mutfağı gerek doğal ürünleri gerekse çeşitliliği ile dünya mutfağında önemli bir yere sahip. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak evlerimizde yapılan yemek çeşitlerimizin restoran ve lokantalara da aktarılmasına önem veriyoruz. Gastronomideki bu zenginliğimizi şehrimize gelen tüm konuklarımıza sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.


"Şanlıurfa her yönüyle kadim bir şehir"


Programın ilerleyen bölümlerinde Şanlıurfa’nın tarihi güzelliklerine de değinen Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa 12 bin yıllık kadim bir şehir. Şehrimiz, tüm doğallığıyla bir tarih yolculuğu yaşatıyor. İl merkezi ve tüm ilçelerine yayılmış olan bu tarihi özelliği, şehrimizi ziyaret edenlerde hayranlık uyandırıyor. 12 Bin yıllık Göbeklitepe’si, Balkılıgöl’ü, Bilim merkezi Harran’ı, Hz. Eyüp Makamı, Şuayp Şehri ve sayarak bitiremeyeceğimiz nice değerler bu topraklarda. O yüzden tüm bu güzellikleri görebilmeleri için izleyenlerimizi Şanlıurfa’ya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.


"Halfeti, bizim gözbebeğimiz"


Büyükşehir Belediyesi olarak Halfeti turizminin daha da gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Beyazgül, "Turizm anlamında biz, Halfeti’ye çok ayrı bir önem veriyoruz. Halfeti’mize turizm anlamında bir çok proje kazandırmamızın yanı sıra buradaki değerlerin tanıtımına da bir o kadar önem veriyoruz. Onun için meyve festivalleri düzenleyerek, ilçemize bir sosyal tesis kazandırdık. Yine Halfeti turizminde Karagül çok ayrı bir yer tutuyor. Sadece bu ilçemizde yetişen Karagül de turizmde yerini alıyor" diye konuştu.


Başkan Beyazgül’den isot festivaline davet


Başkan Beyazgül, değerlendirmesinde önümüzdeki aylarda yapılacak İsot Festivali ile Gastronomi Festivalinin de birleştirildiğini belirtti. Festivalde Şanlıurfa İsotu ile yemek çeşitlerinin tanıtılacağını ekleyen Başkan Beyazgül, tüm izleyenleri Şanlıurfa’ya davet etti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:33
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