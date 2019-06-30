Beyazgül Makedonyalıları Şanlıurfa’ya davet etti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Makedonya ziyaretleri kapsamında Vrapçişte şehrinde düzenlenen "Türkiye ve Makedon Yerel Yönetimleri Arasında Etkin ve İşlevsel İşbirliklerinin Geliştirilmesi Projesi" hibe programına katılarak Şanlıurfa’yı anlattı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Makedonya’nın Vrapçişte Belediyesine ve Mavrova Rostuşe Belediyesine iş makinası hibe programı düzenlendi. Düzenlenen Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçi Tülin Erkal Kara ve çok sayıda Makedonyalı bürokrat katıldı. Makedonya’da Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli desteklerin verilmesi adına gerçekleştirilen hibe programıyla iki dost ülke arasındaki iş birliği pekiştirildi.

Şentop, “Türkiye elindeki tüm imkânlarla yardımda bulunmaya çalışıyor”

Törende bir konuşma yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bölgenin 1876’dan itibaren aşağı yukarı 50 yıllık bir dönem içerisinde dünya tarihinin en ıstıraplı yıllarını yaşadığını hatırlattı.

Şentop, gerek savaş sebebiyle gerekse de göç esnasında yaşananlarla beraber 5 milyonun üzerinde insanın bu topraklarda vefat ettiğini kaydetti. Türkiye’nin Balkanlarla gönül bağının devam ettiğini belirten Şentop, "Buralarda yaşayan kardeşlerimiz ve buraların hatıraları, sürekli olarak aklımızda ve gönlümüzde canlı olarak yaşamaktadır" dedi. 400 yıldan fazla bir zaman bölgede farklı etnik kökenlerden ve inançlardan insanların bir arada yaşadıklarını söyleyen Şentop, bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu barış içerisinde bir arada yaşamanın en güzel örneğini 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin çatısı altında bu topraklarda verdiklerini belirtti.

Beyazgül, “Harita üzerinde sınırlar olsa bile gönül coğrafyasında sınırlar yok”

Yaptığı konuşmada Şanlıurfa’yı anlatarak herkesi Şanlıurfa’ya davet eden TBB Başkanvekili ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, harita üzerinde şekli sınırlar olsa bile gönül coğrafyasında sınırların bulunmadığını söyledi. Şanlıurfa’nın Balıklıgöl’ü ile Göbeklitepe’siyle birçok tarih ve kültür merkezi ve medeniyete beşiklik etmiş bir kent olduğunu belirten Beyazgül, "İşte bir tarafta Şanlıurfa, bir tarafta (Kuzey) Makedonya ama yüreğimiz her ikisinde aynı sevgiyle seviniyor, kalbimiz aynı duygularla çarpıyor." diye konuştu.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçi Tülin Erkal Kara da Türkiye Belediyeler Birliğinin Kuzey Makedonya’daki soydaşların ihtiyaçlarına özenli yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, "Yerel düzeyde temin etmiş oldukları bu katkı iki dost ülke insanlarını birbirine daha da yaklaştırmış, ulusal düzeyde sağladığımız güçlü bağların gelişmesine katkı sağlamıştır. Kardeş belediyelerimizin önümüzdeki dönemde iş birliğini pekiştirmesini memnuniyetle karşılayacağız" dedi.