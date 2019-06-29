0553 313 94 23

Beyazgül, Kuzey Makedonya’da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 5.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:49
Beyazgül, Kuzey Makedonya’da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katıldı.


Uluslararası Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı himayelerinde gerçekleşen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne Başkan Beyazgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte katıldı. Kongre öncesi Beyazgül, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Beyazgül ve heyet, Türkiye ve Makedonya’da görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek ve bu vesileyle her iki grubu kaynaştırmak ve bu yolla Makedonyalı akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek, bunun yanında tecrübelerinden istifade etmek gibi daha birçok alanda konuların görüşüldüğü kongreye katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:49
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın 3. Nijeryalı futbolcusu oldu
    1. Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın..
    2. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
    3. Kars’ta “göçmen” uygulaması yapıldı
    4. Organizasyon nasıl yapılır ve ne..
    5. Iğdır’da sarı altın festivali başladı
    6. Devrilen karayolları tabelası trafiği..
    7. Deniz veya havuza girecekler dikkat
    8. Milyon dolarlık klasik araçların..
    9. Beyazgül, Kuzey Makedonya’da
    10. Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası..
    11. Mardin’de asayiş uygulaması
    12. İşe başladığı gün kamyonu devirdi
    13. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    14. Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu..
    15. İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    18. Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev..
    19. Transferde bomba patladı! 1 yıl daha..
    20. Çanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya..
    21. Libyalı Hafter güçlerinin sözcüsünden..
    22. Kimse bunu beklemiyordu! Trump'tan Kim..
    23. Devrilen traktörün altında kalan..
    24. Odunpazarı Belediyesi’nde hizmet içi..
    25. Antalya’da ambulans kazası: 1 yaralı
    26. G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi
    27. Girdikleri evden bir şey çalmadan..
    28. Başkan Erdoğan: "Mobbing yalanını..
    29. Avrupa Spor ve Kültür Festivali
    30. Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı