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BeyazgülKöprülü kavşak ve üst geçitleri inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağında incelemelerde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:14
BeyazgülKöprülü kavşak ve üst geçitleri inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağında incelemelerde bulundu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yoğun çalışma mesaisine Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağında incelemelerle devam etti. Temaslarına ilk olarak çevre mahallelerdeki hemşerileri ile başlayan Beyazgül, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ardından alana geçen Beyazgül, fiziki çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgiler aldı. Şanlıurfa ulaşımında çözüm ürettiklerini belirten Beyazgül incelemeleri sonrası yaptığı değerlendirmesinde, "Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve ekibimizle birlikte kavşakta ve üst geçidinde incelemelerde bulunduk. Buradaki esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burası uzun süredir halkımızın bitmesini beklediği bir kavşak. Mevcut müteahhit tasfiyeye müracaat ettiği için işler durmuştu. Bugün mevcut müteahhidimizin tasfiye talebi reddedildi ancak müteahhidimizin bu işlemi bitirmek için süresi var. Biz müteahhidimiz ile görüşeceğiz. Burayla ilgili hukuki zemin içerisinde çözüm bulduktan sonra da konu bize geldiği andan itibaren süratle buranın meselesini çözeceğiz. Uzun süredir Süleymaniye’den aşağı inen bir yolumuz vardı. Hem de Süleymaniye’den yukarı çıkan bir yolumuz vardı. Esnaf ziyaretimiz sırasında birçok dükkanımızın iş yapamaz hale geldiğini gördük. Daha evvel hem alttan giden hem de üstten giden yol nedeniyle burada bir hareketlilik vardı. Bu hareketliliğin bitmesi ile birlikte buradaki esnaf iş yapamadığı için dükkanı kapatmışlar. İş müteahhitten çıkıp belediyemizin uhdesine geçtiği takdirde biz yukarı çıkan yolumuzu bir takım kamulaştırmalarla veya yol genişletmelerle birlikte yapacağız. Köprümüzde drenaj çalışmasının yapılması hepsinin önüne geçecek ve bu da müteahhidin uhdesinde olan bir şeydir. Bunlar tamamlandıktan sonra aşağı giden toz topraktan vatandaşımızı kurtaracağız. Şanlıurfa’da olan birçok konu bizim bilgimiz dahilinde fakat bunların hukuki süreci var. Bu hukuki süreci çözmek için de çok süratli görüşmeler yapıyoruz. Hukukçularımız, bürokratlarımız, teknik elemanlarımızın hepsi çalışıyorlar. Diğer konulara ilişkin açıklamamızı da yapacağız. Halkımız şunu bilsin ki Urfa’nın menfaati neye ise biz oradayız" dedi.


Beyazgül, temaslarının ardından şehrin diğer bölgelerindeki çalışmaları incelemek üzere bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:14
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