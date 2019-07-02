Beyazgül gündemle ilgili açıklamalarda bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ’2020-2024 stratejik plan çalışmaları’ kapsamında kurum, kuruluş ve STK’larla bir araya gelerek çalıştay gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gelecek 5 yıllık dönemde hizmet verdiği her sektörde kurum kaynaklarını en verimli şekilde yatırımlara yönlendirmek, daha yaşanabilir bir şehir elde etmek ve vatandaşların memnuniyetini arttıracak stratejiler belirlemek amacıyla çalıştay düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinin daha kaliteli hizmet sunması adına il genelinde ihtiyaç ve sorunların tespit edilmesi, çözüm yollarının bulunması, büyükşehir belediyesinden memnuniyet ve beklentilerinin ölçülmesi adına düzenlenen çalıştayda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ortaya atılacak fikirlere ve üretilecek projelere önem verdiklerini ifade etti.

“Önümüzdeki 5 yıllık hedeflerimizi oluşturuyoruz”

Tüm paydaş kurumların fikir ve projelerinin dikkatle değerlendirileceğini belirten Beyazgül, "Önümüzdeki 5 yılın stratejik durumunu ve hedefini planlayacağız. Arkadaşlarımızın hepsi bilgi birikimlerini ortaya koyacaklar ve şehrimizin 5 yıllık hedeflerini oluşturacak ve belediyemiz de bu anlamda çalışmalarını yürütecek. İnsanlar bizlere "Urfa’ya ilişkin bir projem, bir fikrim, bir düşüncem var" diyor.İşte kimin ne fikri varsa burada fikrini ortaya dökecek ve bizler de bu havuzdan yararlanacağız. Şehrimizi daha da yaşanabilir bir hale getirebilmek için temel bilgileri burada oluşturacağız" dedi.

"Şanlıurfa’nın tarih, kültür ve medeniyet ruhunu güçlendirmeliyiz"

Sözlerine şehirlerin birer kimliği olduğuna inandığı ile devam eden Beyazgül, "Şehirler çok önemli. Şehirlerin bir ruhu vardır. Ben buna inanırım. O şehre gittiğimiz zaman o ruhu alırsınız. Geçenlerde Makedonya’daydım, İnsanlar orada bana "Urfa’ya gelmek istiyorum" dedi. İşte bu düşüncelerin çokluğu burada ortaya atılacak fikirlerle birlikte daha da artacaktır" şeklinde konuştu.

"Görev geldiğimizden bu yana tüm sorunları ve çözüm yollarını tespit ettik"

Nisan ayı başından bu yana görev başında olduklarını ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olup olmaksızın il genelindeki tüm sorunlarla yakından ilgilendiklerini de sözlerine ekleyen Beyazgül, 3 aylık zaman zarfı içerisindeki çalışmalarını şu cümlelerle değerlendirdi: "Yaklaşık 3 aydan bu yana görev başındayız. Bu süreçte bir yandan kendi hedeflerimizi ve hizmetlerimizi yerine getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir yandan da halkımızla temas halindeyiz. İkisinden birini iptal edemeyiz. Bu hedeflerimiz içerisinde seçim bildirgemizde hazırladığımız hususlar var.Kale arkası için kamulaştırma kararı aldık. Burada yaşayan insanlarımızın mağdur olmaması için bunun ele alınması gereken ilk konu olduğuna inanıyorum. Yine belediye hizmet binamızın tüm ünitelerini bir arada tutmak için yer tahsisini tamamlamak üzereyiz. Yine su şebekelerimizi yeniliyoruz. Ve yol çalışmalarımız devam etmekte. Oto alım siteleri için çalışıyoruz. Yani Urfa için dokunulacak ne varsa hepsi ile ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çevik kuvvet kavşağı için Karatepe ve Özhaseki Urfa’ya geliyor"

Çevik kuvvet için çalışmalar sürdüğünü aktaran Beyazgül, “Bunlardan biri Çevik Kuvvet Kavşağı. Şehrimizin tüm sorunları ile yakından ilgileniyoruz ve bu konu için de Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza konuyu ilettik. Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe bey ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki Bey yakında Urfa’ya gelecekler ve bu konuda nihai çözüme varacağız” dedi.

"Trambüsler Şanlıurfa ulaşımına uygun hale gelecek"

Trambüsler Şanlıurfa ulaşımına uygun hale getireleceğini dile getiren Beyazgül, Trambüs ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Trambüslerin Urfa’nın ulaşım şartlarına uygun hale getirilebilmesi için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde ve AVM kavşağı konusunda çalışmalar sürdürülüyor. Orada müteahhit tasfiye istedi ve hukuki zemin devam ediyor. Yani 3 aylık zaman içerisinde el atmadık konu bırakmadık. Bunlarla ilgili halkımızın bilgilendirilmesine de önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

"Tasarruf olmazsa olmazımız"

Ekonomik sıkıntılardan dolayı tasarruf yapılması gerektiğini vurgulayan Beyazgül, “Ekonomik sıkıntı var, tasarruf yapmamız gerekiyor. Ama şunu biliyoruz ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Zorluğu görüyor ve kolaylığı buluyoruz. Ümitle yolumuza devam ediyoruz ve olması gereken konularda da istişare yapıyor, yol buluyoruz. Tasarruf tedbirlerine çok önem veriyoruz. Araçlarımızın önemli bir kısmını topladık. Biz mevzuat gereği neyse o uygulamayı sürdürüyoruz. Aldığımız enerji ile de yüzde 20 tasarruf sağlıyoruz. Ekonomik sıkıntı olmasaydı yine de bu tasarruflar olacaktı. Bizim dinimiz şöyle der, "iktisat edin ki fakirlik sürmeyesiniz". İktisat bizim temel meselemizdir. Biz, sofralarımızda tek bir ekmek kırıntısının israf olmadığı bir kültürden yetişiyoruz. Tek bir ekmek kırıntısını israf etmeyen insan daha sonra büyüklerinden çekinir, korkar ve hiç israf etmez. İnsanlarımızın bu temel kültürüne dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu temel kurallara riayet ettiğimiz zaman istediğimiz sonuçlara ulaşacağız” dedi.

"Betonla işgal edilmiş bir Şanlıurfa’nın önüne geçeceğiz"

Şanlıurfa’yı betonlaşmasının önüne geçeceklerinide belirten Beyazgül, “Gelecek dönem 5 yıl sonra daha yaşanılabilir bir Şanlıurfa için fikirler alınacak, bir kitapta toplanacak ve yıllık olarak performans hedeflerimizi ortaya koyacağız. Tarihi bir kentimiz var ve betonla işgal edilmiş. Yine yeni yapılaşan yerlerimiz var ki öngörü sahibi olmamamız nedeni ile tamamı gecekondu olan bir ilçemiz olmuş. Ulaşım önemli bir sorun haline gelmiş ve çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın yeşil alanları yeteri kadar değil. Bunun çözümü için hep birlikte hareket edeceğiz. Şimdiden emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Beyazgül’ün konuşmasının ardından kamu, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile STK temsilcileri ve Büyükşehir kadroları, büyükşehir belediyesince hazırlanacak olan 5 yıllık stratejik planını çalıştayda görüştü.