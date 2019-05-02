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Beyazgül gündemi değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmalarını ve kent gündemini değerlendirdi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:10
Beyazgül gündemi değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmalarını ve kent gündemini değerlendirdi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, il genelinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Toplantıda konuşmasına sivil toplum kuruluşu ve her kesimden vatandaşla fikir alışverişi hususunda yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Beyazgül, "Atacağımız adımlarda toplumun her kesimini dinlemeye ve ortak fikirde buluşmaya özen gösteriyoruz" dedi.


"Stk buluşmalarımız sürecek"


Beyazgül konuşmasının devamında, “Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Bu dönem bizim ilk yaptığımız iş Sivil Toplum Kuruluşları ile oturup Ramazan ayını nasıl değerlendireceğimiz konusunda bir çalışma yapmaktı. İlgili tüm STK temsilcilerini davet ederek yine bizim Belediyemizin ilgili görevleri ile beraber uzun uzun istişarede bulunduk. Şanlıurfa’da büyük bir iftar çadırı açacağız. Her bir Belediyemiz farklı günlerde etkinlikler yapacaklar. Tiyatro, Müzik dinletisi ve farklı gösterilerle Ramazan’ın şanına uygun bir şekilde geçmesini sağlayacaklar. İftar çadırlarımızda maddi durumu iyi vatandaşlarımız ile iftar açmak yerine ’Tencereni ve seccadeni al gel’ etkinliği yapacağız. Burada evde yaptığımız yemekleri toplayarak maddi durumu iyi olmayan insanlarla paylaşmak suretiyle aynı sofrada oturacağız” şeklinde konuştu.


"Ramazan Sokağında her gün etkinliklerimiz olacak"


Beyazgül, açıklamasında son olarak, “Aynı şekilde Ramazan sokağında her gün çeşitli etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımızın mutlu olması için yapılması gereken tüm etkinlikler yine Ramazan Sokağında bulunacak. Bir başka etkinliğimiz ise STK Temsilcilerimiz ile kuracağımız ortak çadırda STK’larımız kendi etkinliklerini yapacaklar. Bunun dışında ilçe belediyelerimiz kendi etkinliklerini sürdürecekler. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu çalışmalarımızın temelini oluşturan STK temsilcilerimizin fikirleridir. Dün gecede STK temsilcilerimiz ile oturarak ’Şanlıurfa’da spor anlamında ne yapabiliriz’i konuştuk. İlerleyen günlerde de yine aynı şekilde STK temsilcilerimiz ile Şanlıurfa Turizm’ini masaya yatırarak ’orta ve uzun vadede neler yapabiliriz’i konuşacağız. Bu arada geçen gün Ankara ziyaretlerimiz oldu bu konuda eli boş gelmeyerek önemli çalışmalara imza attık. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve teşkilatlarımız ile görüşmelerimiz oldu” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:10
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