Beyazgül esnafınla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, meslek sitelerini ziyaret ederek esnafı dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye ilçesine bağlı Küçükler Mahallesinde kurulumu yapılan esnaf sitelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bir çok iş kolundan esnafın yer aldığı sitede Şanlıurfa Ağaç İşleri Yapı Kooperatifi, Hurdacılar ve Madenciler Derneği, Oto Hurdacılar ve Tamirciler Derneği, Demir Doğramacılar Derneği, Matbaacılar Kooperatif Başkanları ve esnafı ile bir araya gelen Beyazgül, mevcut işyerlerinin ve sitedeki eksikliklerin bir an önce bitirilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

“Beyazgül, esnafımızın talep ve önerilerini dinledik, ne gerekiyorsa yapacağız”

Temaslarının ardından bir değerlendirme yapan Beyazgül, "Sitelerimizde bugün incelemeler yaptık. Esnafımızla istişarede bulunarak eksikliklerini tespit ettik. Esasen olması gereken bizim esnafımızın daha güzel ve daha mutlu ortamda rekabet koşullarını geliştirebilmesi. Başkanlarımızı dinledik, onların talep ve önerileri bizim için önemli. Belediye hizmetleri noktasında bizler gerekeni ivedi bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Kayıt dışı çalışan bir kısım arkadaşlarımızın da kayıt içine alınması hususunu da bizlere ilettiler. Bu da çok önemli bir konudur. Esas olarak başlangıçta kayıt dışı olsa da bu durum uzun nefesli olamazlar. Artık günümüzde bütün sistem kayıt içine dökülüyor. Kayıt dışına çıktığınız zaman sıkıntı yaşanıyor. Buradaki esnafımızda ’gelin birlikte aynı site içerisinde çalışalım’ diyorlar ve bizler de bunu destekliyoruz. Sitede çok az eksiklik kalmış. Buraları en kısa sürede bitireceğiz. Seçimde de ’halkımızın talebi bizim çalışmamız olacak’ dedik. Onun için sahadayız. Tüm imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Halkımızın huzur ve refahı için ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

Beyazgül’ün her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Şanlıurfa Ağaç İşleri Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Karakeçi ise, "Zeynel Abidin Başkanımıza minnettarız. Geldi, bizleri ziyaret etti. Noksanlarımızı kendisine ilettik. Tüm esnafımız adına kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

İlgili daire başkanlarının da katıldığı ziyaretlerin ardından Beyazgül, şehrin diğer bölgelerindeki çalışmaları incelemek üzere sitelerden ayrıldı.