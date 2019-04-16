Beyazgül esnafı ziyaret etti Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnafla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnafla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte Karaköprü’de esnafı ziyaret etti. Esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Beyazgül, "Halkımızın talep ve önerilerini bizzat kendilerinden dinlemeye devam ediyoruz. Gittiğimiz her kapıda bizleri sevinçle karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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