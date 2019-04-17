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Seçim 2019 Sayfası

Beyazgül Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ankara temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:02
Beyazgül Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ankara temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, göreve başlamasının ardından ilk il dışı ziyaretini gerçekleştirdi. Beraberinde AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Milletvekilleri ile Başkent Ankara’ya giden Beyazgül, gün içerisinde ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’la görüştü. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Halil Özşavlı, Halil Özcan ve Mehmet Ali Cevheri,Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın da katılım gösterdiği görüşmede Başkan Beyazgül, Şanlıurfa genelinde yapılması planlanan projeler hakkında Bakan Turhan’la değerlendirmede bulundu.


Beyazgül ve beraberindeki heyet ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le görüştü. Bakan Dönmez’le enerji konuları hakkında bilgi alış verişinde bulunan Beyazgül daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız’ın da katılım gösterdiği buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan,Beyazgül’e tekrar hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Şanlıurfalılara selam ve muhabbetlerini iletti. Beyazgül ve Şanlıurfa heyetini ilgi ile karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Şanlıurfalıların desteğinin her zaman AK kadrolardan yana olduğunu belirterek Şanlıurfa’nın kendisi için her zaman ayrı bir yeri olduğunu belirtti.


Beyazgül ve beraberindeki heyet görüşmelerin ardından temaslarına devam etti.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 15:02
  1. doğa

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