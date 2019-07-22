Beyazgül çocuklarla satranç oynadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Gençlik Merkezini ziyaret ederek çocuklarla satranç oynadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Gençlik Merkezini ziyaret, ederek çocuklarla satranç oynadı. Beyazgül, “Karaköprü Gençlik Merkezine gelerek gençlerimiz ile bir araya geldik. Satranç İl Temsilcimiz Menduh beyin öğrencileri ile satranç oynadık. Gençler ile çok zorlu maçlar yaptık. Zihin egzersizi ve hayal gücü yönünden çok çok iyiler ve dikkatleri oldukça iyi bu da bizleri mutlu etti. Satranç bir zeka oyunu ve yenildiğiniz zaman hiçbir mazeret bulamıyorsun. Çocuklarımızın bu yaşta oynadığı güzel oyun bizleri mutlu etti. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda Türkiye ve Dünya Şampiyonasına katılarak iyi derece elde ederler. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların destekçileriyiz” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Menduh Turnak ise, “Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bugün başkanımız çocuklar ile satranç oynadı. Başkanımız bizlere her zaman her konuda desteklerini esirgemiyor” diye konuştu.