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Beyazgül çocuk trafik eğitim parkını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapımı devam eden çocuk trafik eğitim parkında incelemelerde bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:01
Beyazgül çocuk trafik eğitim parkını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapımı devam eden çocuk trafik eğitim parkında incelemelerde bulundu.


Şanlıurfa’da trafik sorununu rahatlatmak adına bulvarlar, köprülü kavşaklar, alt ve üst geçitler yapan büyükşehir belediyesi, daha bilinçli bir toplum yetiştirmek adına çocuk trafik eğitim parkını çocuklarla buluşturmak adına çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda 32 bin metrekarelik yeşil alan üzerine yapılan çocuk trafik eğitim parkında incelemelerde bulunarak açıklama yapan Beyazgül, "Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’ndeki çalışmalarımız devam ediyor. Burada 5 ile 12 yaş arası çocuklarımız gerek okullarda, gerek gençlik Merkezlerinde ve halkımızın çocuklarına trafik eğitimini aldırabilecekleri bir merkez olacak. Burada alt ve üst geçitlerimiz olacak. Çocuklarımız trafikte neleri yaşıyorsa bu merkezde önceden görüp yaşaması için bu merkez yapılıyor. Trafik kültürünü almak çok önemlidir. Yakın zamanda faaliyete geçecek. Anne ve babalarda çocuklarını alıp buraya getirip eğitim aldırabilirler. Memleketimiz için hayırlara vesile olsun. Yapılan çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:01
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