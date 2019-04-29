Beyazgül, Büyükşehir yönetimi ile toplantı yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, büyükşehir yönetimi ile toplantı düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta başı yoğun mesaisini Büyükşehir Yönetiminin katıldığı toplantı ile sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılım gösterdiği toplantıda Beyazgül, birimler hakkında bilgiler aldı.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Beyazgül, “Belediyemizin iç yapısını daha iyi anlamak ve daha verimli çalışmalar yapmak adına bir araya geldik. Her daire başkanı kendi alanına giren konularda bilgiler verdi. Birimler arası koordinasyonu daha iyi sağlamak açısından çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik” diye konuştu.