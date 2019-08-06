Beyazgülbisiklet tutkunlarını ağırladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Muğla’nın Marmaris ilçesinden Şanlıurfa Göbeklitepe’ye bisiklet ile gelerek farkındalık oluşturan Pekçedenöz ailesi bir araya geldi.

Ekoseyehat ve spora vurguda bulunmak için bisiklet ile Marmaris-Göbeklitepe güzergâhı çizen Pekçedenöz ailesi, bin 400 kilometrelik yolu 27 gün de tamamlayarak son durakları olan Göbeklitepe’de sonlandı. Beyazgül’ü makamında ziyaret eden aile, herkesi Türkiye’nin en kadim kentlerinden biri olan Şanlıurfa’yı görmeye davet etti. Aile ile bir süre makamında sohbet eden Beyazgül ise, belediyenin spora ve sporcuya verdiği önemi belirterek farkındalık oluşturan aileye teşekkür etti.

Herkesi Göbeklitepe’yi ve açık hava müzesi olan Şanlıurfa’yı görmeye davet eden Beyazgül, “Küçük bir ailemiz Marmaris’ten bisiklet ile çıkarak Şanlıurfa’ya vardılar. Ailemiz son durakları olan Göbeklitepe’yi ardından bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum, bu küçük ailemiz çok büyük bir iş yaptı ailemiz bisiklet turu ile Marmaris’ten Şanlıurfa’mıza kadar yolların güvenliği olduğunu bisiklet ile gidilebileceğini gösterdiler. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz buradan tüm küçük ailelere spor yapmalarını davet ediyoruz” diye konuştu.