Beyazgül 100 günlük çalışmasını kamuoyuna anlattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir üst yönetimi ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren 100 gün süren çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde göre yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek göreve geldiği günden bu yana yapılan tüm çalışmaları kamuoyuna aktarıp, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Basın toplantısında 15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek başlayan Beyazgül, "15 Temmuz önemli bir gün. Tarihi akışımızı sekteye uğratmak isteyen dış güçler, burada bir takım iş birlikçileri ile birlikte halkımıza ve irademize hükmetmek istediler. O gün liderimizin çağrısı ile sokaklarda direniş gösteren halkımız bu haçlı uzantılarını geri püskürttü. Bugün Arkeoloji Müzemizin önünde anma programımız var. Programımıza tüm halkımızı davet ediyoruz. Tarihimizde yine böylesine bir olay yaşamamak için tarihi iyi bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize tarihimizi iyi anlatmamız lazım. Japonlar, Türkiye’ye geldiği zaman bizlere "Çocuklarınıza tarihi iyi öğretin. Biz, Hiroşima, Nagasaki’ye çocuklarımızı götürüyoruz. Onlara tarihte yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Siz de sadece Çanakkale’yi anlatsanız yeter" diyor. Ama bilmiyorlar ki, her gün Çanakkale benzeri veya haçlı uzantıları gibi istilalara maruz kalıyoruz. Aradan 3 yıl geçti. Bunların niyeti neydi. Bugün bu uzantıların düşünceleri nedir. İşte bunu anlamak için bu gece akşam namazının ardından halkımızı meydanlara davet ediyoruz. Müzenin önünde halkımızla buluşacağız" dedi.

“Büyükşehir’le 100 gün”

Beyazgül, ardından "Büyükşehir’le 100 Gün’ konulu anlatımıyla 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yapılan tüm çalışmaları anlattı. İşte Beyazgül’ün konuşmasından satır başları:

“Araçta 7 milyon lirayı aşan tasarruf sağlandı”

Araç konusunda bir tasarruf söz konusu oldu. Bunu kamuoyunun bilgilerine sunmuştuk. Belirli kademelerde daire çalışanlarımızın ve iş makinelerimizin bir kısmının iadesini istedik ve böylelikle 7 milyon 251 bin lira tasarruf sağladık. Ama çalışmadan sonra bu uygulamamızı sürdürüyoruz. İadelerimiz devam ediyor.

“İhale ve satın alma birimleri birleştirildi”

İhale ve satın almayı tek çatı altında topluyoruz. Burada ihaleleri daha kontrol edebilir ve daha iyi bir ekibin elinde olmasını sağladık. Yine çapraz denetimlerle ihaleleri denetleyeceğiz.

“İlçe belediyeleri ile koordinasyonlu çalışma”

İlçe Belediye Başkanlarımız ile birlikte ortak koordinasyonda kararlar aldık. Zabıta ve Alo 153 konularında daha da hassas davranılmasını ön plana aldık. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerinin anında giderilmesi ve geri dönüşler yapılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hususuna ağırlık verdik.

“Tapu sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz”

Eyyübiye’deki tapu sorunu ile ilgili çalışmalar var. Bu bizim için çok önemli. Şanlıurfa’nın modern bir kent olabilmesi için bu tapu sorununu çözmemiz gerekiyor. Bunun için Çarşamba günü Çevre Ve Şehircilikten alanında uzman 3 uzman şehrimize geliyor. Bu arkadaşlarımızın Eyyübiye ve Haliliye’de çalışmalar yapacaklar. Eğer kanun değişikliği yapılacaksa, kanun değişikliği, eğer mevcut mevzuatla gidilecekse bu mevzuata ilişkin alt yapı çalışmalarını yapacağız. Eyyübiye, Haliliye ve diğer ilçelerimizdekitapu sorununa ilişkin çalışmalarımızı hızlandıracağız. İnşallah kentsel dönüşümün başlangıcı bu olacaktır.

“Turizm karşılama ve enformasyon bürosu açıyoruz”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimizle yaptığımız protokolle, şehrimize gelen turistlerin her türlü yönlendirilmesinin yapılabilmesi ve daha iyi hizmet alabilmeleri için Balıklıgöl Platosu içerisinde Turizm Karşılama ve Enformasyon Bürosu açıyoruz. Buradaki amacımız Turizm konusunda olası tüm sorunları aşmak ve şehrimizin tanıtımını daha iyi yapmaktır. Turizmdeki çalışmalarımızın bir ayağı olan bu uygulamamızın ardından turizm projelerimizi de arttırarak yolumuza devam edeceğiz.

“Kale eteğinde yapıları kamulaştırıyoruz”

Kale Eteği çevresinde halkımızın yoğun talepleri vardı bizlerden. Seçim döneminde de göreve gelir gelmez bu konu ile ilgili hemen çalışma başlatacağımızı söylemiştik. Zira orada bulunan vatandaşlarımızın haklı olarak büyük talepleri vardı. Mevcut evlerde kaymalar olmasının yanı sıra haşereler insanlarımızı tehdit ediyordu. Bizler de göreve başlar başlamaz bu konu üzerinde önemle durduk. Alandaki 283 konut ve 17 işyeri için kamulaştırmayı başlattık. Artık vatandaşlarımız gelerek paralarını alabilecek ve bizler de mevcut evlerin yıkımına başlayacağız.

“Kızılkoyun tamamen ortaya çıkacak”

Yine Balıklıgöl Havzasında bulunan tarihi Kızılkoyun Nekropol alanında kalan 35 yapının kamulaştırma işlemleri başladı. Bu kamulaştırma ile Kızılkoyun Nekropol alanı tamamen açığa çıkmış olacak.

“GAP vadisi çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

GAP Vadisi 4. etabımız daha önceki Belediye Başkanımız tarafından başlatılmıştı. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yürüyüş yolları, oyun alanları, peyzaj alanları ve süs havuzları bulunan; 105 Bin metrekarelik GAP Vadisi 4. Etabın inşaat çalışmaları devam ediyor. Sonbaharda yeşillendirme çalışmaları tamamlanacaktır.

“Yeşil alan çalışmalarımızı hızlandırdık”

Oyun grubu, futbol ve basketbol sahası, gölet, çim amfi, seyir terasları, yürüyüş yolları, oturma birimleri ve kameriyeler bulunan; 132 Bin metrekarelik Selimpınar Vadi Park’ın inşaat çalışmaları devam ediyor. Sonbaharda yeşillendirme çalışmaları tamamlanacaktır. Oyun grubu, seyir terasları, oturma birimleri ve kameriyeler bulunan; Osmanlı Mahallesi’nde 20 Bin metrekarelik parkın yapımına da başladık.

Yine il merkezi ve kırsal ilçelerde şimdiye kadar 700 Bin adet çiçek diktik. Yıllık bazda toplam 1,5 Milyon adet çicek dikim çalışmalarımız devam ediyor.

“Katı atık bertaraf tesisi taşınacak”

Eyyübiye’nin Yenice Bölgesi’nde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi; Tesis yakınında bulunan mahallelerde rahatsızlık oluşturan kötü kokunun giderilmesi için gerekli tedbirler alındı. Uzun vadede de Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin taşınması ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

“5 yıllık mezbaha eylem planı oluşturduk”

Şanlıurfa Merkez ve ilçelerde bulunan mezbahaların insan sağlığı açısından şartlarının yürürlükte olan mevzuat hükümleri de dikkate alınarak düzeltilmesi için 5 yıllık mezbaha eylem planı oluşturularak harekete başladık. Bu kapsamda; ilk olarak Yenice’de bulunan mezbahanın faaliyete geçebilmesi için meclisten karar alındı. Diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız devam etmektedir.

“Hayvan borsası inşaat çalışmaları başladı”

Borsa binası, büyük ve küçükbaş hayvan satış padokları, büyük ve küçükbaş hayvan otelleri, yönetim binası, otoparklar ve sosyal Alanlardan oluşan Hayvan Borsası’nın inşaat çalışmaları başladı.

“Mevcut işlerimizin yapımı sürüyor”

Viranşehir İlçesi Eyyüp Nebi’de yeni yaptığımız camiinin İnşaat çalışmaları devam ediyor. Eğitime ve gençlerin bilimsel aktivitelere katılımı konusunda her türlü desteği sunabilmek adına TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile Şanlıurfa’da bilim merkezi kurulması için protokol imzalandı. Şanlıurfa Bilim Merkezi için ihale çalışmaları başlatıldı. 3 Bin metrekare alan üzerine inşa edeceğimiz Hilvan Kütüphane Binasının ihalesi yapıldı. 32 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın inşaat çalışmaları devam ediyor.

“56 adet otobüs alımı yapıyoruz”

Şanlıurfa’da halkımızın daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla; 8, 12 ve 18 metrelik olmak üzere toplam 56 adet otobüs alımı için ihaleye çıkılmıştır.Karakoyun Köprülü Kavşağı’nda çalışmaların yüzde 55’lik kısmı tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla o bölgedeki kent trafiği önemli ölçüde rahatlamış olacak. Yeni açılan Beyazıt Bulvarı, Çardaklıkaya Bulvarı, Şehit Cihangir Çubukçu ve Abdulkadir Yüksel Bulvarı sıcak asfalt serim çalışmalarımız tamamlandı. 11 km’lik Buluntu Hoca Bulvarı’nda asfalt çalışmamız devam ediyor. Nisan 2019’dan şimdiye kadar 34 farklı cadde ve sokakta toplam 143 Bin metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik.

“Yeni oto galericiler sitesinde alt ve üst yapı çalışmalarımız tamamlanıyor”

Şehir merkezinde bulunan ve trafik yoğunluğuna sebep olan Oto Galericiler Sitesi’nin yeni yerinin alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Önümüzdeki günlerde sitenin yeni yerine taşınmasıyla birlikte bölgedeki yoğunluk ve trafik rahatlayacaktır. Şehir merkezinde bulunan ve trafik yoğunluğuna sebep olan Mobilyacılar, Hurdacılar, Oto Hurdacılar, Demir Doğramacılar ve Matbaacılar sitelerinin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

“Kırsalda tüm alt ve üst yapı çalışmalarımız sürüyor”

Toplam 412 km stabilize ve mekanik yol çalışması yapılmıştır. 19 menfez yapımı, 1.553 adet Büzboru uygulaması ve 2.900 ton rotmiks yama ile tüm ilçelerimizde bakım - onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Uzun ömürlü olmasından dolayı son dönemlerde uygulamaya başladığımız beton yol çalışmaları kapsamında; Şanlıurfa Valiliği ile yaptığımız protokol ile toplam 100 km’lik beton yol çalışması için start verildi. Bütçesi; Büyükşehir Belediyemiz ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Nisan 2019’dan şimdiye kadar 115 farklı noktada toplam 122 Bin metrekare kilitli parke taşı döşedik.

“Ramazan etkinliklerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik”

Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 3 merkez ilçe belediyemizle birlikte Rabia Meydanı’nda Ramazan Ayı boyunca günlük 2 bin kişiye iftar yemeği ikram edildi. Haleplibahçe’de kurduğumuz Ramazan Sokağı’nda her gün Ramazan Ayı’nın maneviyatına uygun bir şekilde programlar düzenledik.

“Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız”

Büyükşehir Belediyesi olarak Nisan 2019’dan bugüne kadar; 14 Bin 327 aileye gıda malzemesi yardımı, 3 Bin 431 aileye temizlik malzemesi yardımı ve 1.456 aileye 3 Bin 437 adet giyim malzemesi yardımı gerçekleştirdik.

2019 yılının ilk 4 ayı itibariyle aylık enerji ödemelerini yapamayan kurumumuz, yapılan mali düzenlemeler ve tasarruflar neticesinde kendi öz kaynaklarıyla enerji bedelinin %60’ını karşılayabilecek duruma gelmiştir. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşların biriken su borcunu daha kolay ödeyebilmesi için taksit ile ödeme imkanı sunduk.

“ŞUSKİ, kaynaklarının yanı sıra hibeleri ile hizmetlerini ulaştırıyor”

IPA Hibesi ile bu proje kapsamında 45 Adet İNVERTER ve 14 Adet Dalgıç Pompa, %85 hibe oranıyla kurumumuza kazandırılmıştır. Proje onaylandı, hibenin kurumumuza aktarılması beklenmektedir. Projenin toplam maliyeti 2 Milyon TL olup, bunun 1.7 Milyon TL’si AB hibesi, 300.000 TL’si öz kaynaklardan karşılanacak.

Ayrıca ilçe merkezlerinde yer alan ve ciddi enerji tüketen içme suyu kuyularımızda frekans konvertörü (İNVERTER) sistemine geçerek %10 oranında tasarruf sağlanması planlanmaktadır.

Kırsal kuyularımızın enerji sistemlerini uzaktan kontrolüne imkan tanıyan, 210 adet akıllı sayacın ihale hazırlığı yapılmıştır.

10 merkez ilçede ki kuyular gözden geçirilerek bazı terfi depoları bypass edilecektir. Buna bağlı olarak devre dışı bırakılacak pompaların sarf ettiği enerji miktarından tasarruf sağlanacaktır.

Enerji verimliliği - tasarrufu kapsamında; aylık 13 Milyon TL olan enerji ödememizi 2019 yılı sonu itibariyle yukarıda yapılan çalışmalarla aylık 9 Milyon TL’ye düşürmeyi hedefliyoruz.

“ŞUSKİ ekiplerimiz görev başında”

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak arızalanan merkez mevcut içme suyu kuyularını onarıp daha verimli hale getirdik. Yapılan bu çalışma ile içme suyu kuyularının verimliliğini yüzde 80 artırarak saniyede 12 litre alınan içme suyunu 22 litreye çıkardık. Kepez deposunu besleyen kuyuların kapasitesini %20 artırarak ve Ceylanpınar genelinde içme suyu amacı dışında kullanımın önüne geçilerek; Su kesintilerinin önüne geçildi. Eyyübiye de yer alan Yenice ve Asya mahallelerinde görünen su problemleriyle ilgili olarak, şebekeden bırakılan uç debilerle besleme yapılan bölgenin Tarımkent hattından beslenebilmesi için çalışmalar başlatıldı. Ayrıca Tarımkentte oluşan kanalizasyon problemleri için 2.965 Metre kanalizasyon hattı döşeyeceğimiz çalışmalar ile Tarımkent Kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacaktır.

“ŞUSKİ 13 ilçenin tümünde sorunları çözüme kavuşturuyor”

Birecik Mezra’da yapılan kuyu derinleştirmesi çalışmasıyla bölgenin su problemi yeni kuyu açılmadan eskisi rehabilite edilerek su problemi giderildi. Karşıyaka mahallesinde elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan su problemleri çözüme kavuşturuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Hilvan ilçe merkezindeki Korçik deresinde kanalizasyon hattını yenileyerek sorunu çözüme kavuşturduk. Ayrıca DSİ’nin Gölcük yolu üzerindeki Korçik Deresine yapacağı köprü için; İçme suyu ve Kanalizasyon hatlarının deplasesini tamamladık. Karaköprü ilçesinde ki Mehmet Hafız Bulvarında yapılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Bölgenin içme suyu ve kanalizasyon sorunları giderildi. Yeni yerleşim alanları da planlanarak geleceğe yönelik çalışmalar başlatıldı. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Karaköprü ilçesine bağlı; Atakent, Şenevler, Doğukent ve Batıkent mahallelerinde mevcut bulunan su sorunun çözümü için proje çalışmalarına başlanılmış olup, su sorunu 2020 yılı itibariyle çözüme kavuşturulacaktır. Karaköprü maşuk bölgesinde yoğun nüfus artışı sebebiyle oluşan içme suyu ihtiyacının çözümü için proje çalışmalarına başlanılmış olup, su sorunu 2020’de çözüme kavuşturulacaktır. Viranşehir Kanalizasyon Projesi kapsamında 22.000 Metre kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı çalışmaları devam ediyor. Viranşehir Hürriyet mahallesinde 20 yıldır altyapısı olmayan bölgelere kendi öz kaynaklarımızla 9.750 Metre kanalizasyon şebeke döşeme çalışmaları devam ediyor. Yeni cazibeli su kaynakları tespit edilerek, suyun cazibe ile yerleşim yerlerine ulaşması sağlanacaktır. Suruç, Viranşehir, Bozova İnbaşı ve Halfeti’de tespit çalışmaları devam etmektedir. Yeni cazibeli su kaynakları tespit edilerek, suyun cazibe ile yerleşim yerlerine ulaşması sağlanacaktır. Suruç, Viranşehir, Bozova İnbaşı ve Halfeti’de tespit çalışmaları devam etmektedir.

“Yıldız’dan 15 Temmuz mesajı”

Beyazgül’ün konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını aktardı. O tarihte Beyazgül ile birlikte Ankara’da olduğunu ve darbe girişimi sırasında yine Beyazgül ile birlikte meydanlara indiğini ve telefonla Şanlıurfa ve tüm ilçelerinde AK kadrolarda darbe girişimine karşı direnişte bulunulması için koordine içerisinde olduğunu söyledi. Yıldız konuşmasında darbe girişimine karşı direnene ve şehitlik mertebesine ulaşan şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlıklı uzun ömürler diledi.

“Beyazgül, soruları cevapladı”

Beyazgül daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Beyazgül’e toplantıda Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, ŞUSKİ Genel Müdürü M. Emin Özçınar, Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Ferit Dağdeviren, Seyfettin Gencer ve daire başkanları eşlik etti.