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Beyaz TV'nin ilginç muhabiri tekme tokat dayak yedi

Trafik cezalarına ilişkin bir haber hazırlayan Beyaz TV'nin provokatif muhabiri Gençay Ünal yine dayak yedi. Ünal, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan bir sürücünün saldırısına uğradı.

28 Ekim 2018 Pazar 09:33

Beyaz TV’nin ilginç muhabiri Gençay Ünal, artan trafik cezalarına ilişkin bir haber hazırlamak için yollara çıktı.

Kurallara uymayan çok sayıda sürücü ile röportajlar yapan ve provokatif sorular yönelten Gençay, hem emniyet kemeri takmayan, hem de cep telefonu ile konuşan bir sürücüyü durdurup röportaj yapmak istedi.

Tekme tokat saldırdı

Muhabirin sorularına kızan sürücü ise arabadan inerek tekme tokat saldırdı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 09:33
  1. Gençay Ünal
  2. beyaz tv
  3. muhabir
  4. dayak

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