Beyaz TV'nin ilginç muhabiri tekme tokat dayak yedi

Beyaz TV’nin ilginç muhabiri Gençay Ünal, artan trafik cezalarına ilişkin bir haber hazırlamak için yollara çıktı.

Kurallara uymayan çok sayıda sürücü ile röportajlar yapan ve provokatif sorular yönelten Gençay, hem emniyet kemeri takmayan, hem de cep telefonu ile konuşan bir sürücüyü durdurup röportaj yapmak istedi.

Tekme tokat saldırdı

Muhabirin sorularına kızan sürücü ise arabadan inerek tekme tokat saldırdı.