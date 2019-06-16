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Beyaz TV ekibine çirkin saldırı

Ankara’da Beyaz TV muhabiri ve kameramanı, haber çekimi için gittikleri Beypazarı’nda bir grubun saldırısına uğradı.

16 Haziran 2019 Pazar 10:58
Beyaz TV ekibine çirkin saldırı

Ankara’da Beyaz TV muhabiri ve kameramanı, haber çekimi için gittikleri Beypazarı’nda bir grubun saldırısına uğradı.


Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier, Beypazarı’ndan gelen izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı’nın içler acısı halini görüntülemek üzere ilçeye gitti. Ancak provokatörler gazetecilerin çekim yapmasına engel olmaya çalıştı. Bir araçla özel olarak çekim yapılan mezarlık alanına getirilen D.T. isimli kadın, Beyaz TV ekibine hakaret etti. Beyaz TV ekibinin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan D.T., kocası Y.T.‘nin kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldı. Beyaz TV ekibini hedef gösteren paylaşımlar nedeniyle toplanan bir grup, gazetecilere saldırdı. Kameramanı darp eden saldırganlar, saldırıyı cep telefonuyla kaydeden muhabir Ünsal’a da engel olmak istedi. Kameraman ve muhabiri darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırganların darp ettiği kameraman Serkan Çinier, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak saldırı hastanede de devam etti. Hastane önünde yaşanan kargaşaya polis müdahale etti.


Beypazarı Savcılığı, Beyaz TV ekibine önce hakaret eden, ardından çektiği görüntüleri sosyal medya aracılığıyla yayan ve basın kuruluşlarının Whatsapp ihbar hatlarına gönderen D.T.’nin diğer saldırgan ile bağlantısını araştırıyor. Gazetecilere saldırıda bulunan E.G. isimli şahsın ise polis tarafından yakalanarak gözaltında alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:58
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