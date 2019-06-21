Beyaz söğüt kabuğu çayı baştan ayağa yeniliyor! | Söğüt kabuğu çayının faydaları

Söğüt ağacı, nemli topraklarda yetişen ve 300'den fazla çeşidi olan bir ağaçtır. Bu ağacın tarihçesi çok eskiye dayanır. Mevlana, meşhur doktor Hipokrat ve Mısırlılar tedavi amaçlı kullanırlardı. Dolayısıyla faydası o zamanlardan keşfedilmiş harika bir bitki diyebiliriz.

Her gün bir bardak söğüt ağacı kabuğu çayı içtiğinizde;

Kireçlenmeyi çözer ve engeller.

Sinüzit ve migren ağrısını dengeler.

Ağrı kesici etkisi sayesinde, vücudunuzda ağrı hissetmezsiniz.

Vücuttaki iltihabı atar.

Adet dönemlerinde oluşan sancı, ağrı ve iltihaplanmaları azaltır.

Sindirim sistemini çalıştırır ve ödemli hücreleri idrar yoluyla atar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kansere yakalanma riskini azaltır.

Bu faydalardan yararlanmak istiyorsanız; düzenli olarak aç karna beyaz söğüt kabuğu çayı tüketmeli ve bunu bir alışkanlık haline getirmelisiniz.

Beyaz söğüt kabuğu çayı nasıl yapılır?

1 su bardağı suya 2 tatlı kaşığı kurutulmuş söğüt kabuğu ekleyin ve kısık ateşte kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra 30 dk demlenmeye bırakın. Günde 1 fincan tüketin.

Toz ya da sıvı olarak satılan kapsüllerini günlük 60 ila 240 mg dozlar arasında kullanabilirsiniz.

Beyaz söğüt çayını kimler kullanmamalı?

- Mide kanaması geçirenler

- Böbreklerinde iltihabı olanlar devamlı kullanmamalıdır.

- Hamile ve emziren anneler doktora danışmalıdır.

- Ülseri olan kişiler.