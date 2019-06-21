Beyaz söğüt kabuğu çayı baştan ayağa yeniliyor! | Söğüt kabuğu çayının faydaları
Beyaz söğüt ağacının kabuğundaki müthiş şifa..21 Haziran 2019 Cuma 12:21
Söğüt ağacı, nemli topraklarda yetişen ve 300'den fazla çeşidi olan bir ağaçtır. Bu ağacın tarihçesi çok eskiye dayanır. Mevlana, meşhur doktor Hipokrat ve Mısırlılar tedavi amaçlı kullanırlardı. Dolayısıyla faydası o zamanlardan keşfedilmiş harika bir bitki diyebiliriz.
Her gün bir bardak söğüt ağacı kabuğu çayı içtiğinizde;
- Kireçlenmeyi çözer ve engeller.
- Sinüzit ve migren ağrısını dengeler.
- Ağrı kesici etkisi sayesinde, vücudunuzda ağrı hissetmezsiniz.
- Vücuttaki iltihabı atar.
- Adet dönemlerinde oluşan sancı, ağrı ve iltihaplanmaları azaltır.
- Sindirim sistemini çalıştırır ve ödemli hücreleri idrar yoluyla atar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kansere yakalanma riskini azaltır.
Bu faydalardan yararlanmak istiyorsanız; düzenli olarak aç karna beyaz söğüt kabuğu çayı tüketmeli ve bunu bir alışkanlık haline getirmelisiniz.
Beyaz söğüt kabuğu çayı nasıl yapılır?
1 su bardağı suya 2 tatlı kaşığı kurutulmuş söğüt kabuğu ekleyin ve kısık ateşte kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra 30 dk demlenmeye bırakın. Günde 1 fincan tüketin.
Toz ya da sıvı olarak satılan kapsüllerini günlük 60 ila 240 mg dozlar arasında kullanabilirsiniz.
Beyaz söğüt çayını kimler kullanmamalı?
- Mide kanaması geçirenler
- Böbreklerinde iltihabı olanlar devamlı kullanmamalıdır.
- Hamile ve emziren anneler doktora danışmalıdır.
- Ülseri olan kişiler.
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