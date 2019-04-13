0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Beyaz Saray’ın önünde kendini ateşe verdi

Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren bir kişinin yaralandığı açıklandı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:16
Beyaz Saray’ın önünde kendini ateşe verdi

Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren bir kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, kendini ateşe veren kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, en yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.


Amerikan Gizli Servisinden yapılan açıklamada, "Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi üzerinde scooter kullanan bir kişinin kendisini ateşe verdiğini”duyurdu.


Yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın önünden geçenPennsylvania Caddesi’nin güvenlik gerekçesiyle bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldığını ve olaya anında müdahale edildiğini, "Kendini ateşe veren kişinin erkek olduğu ve yerel bir hastaneye sevk edildiğini”açıkladı.


Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve kendini yakan kişinin Başkan Donald Trump’a herhangi bir tehlike arz etmediğibildiridi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 08:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ecdada yazdığı mektupla birinci oldu
    1. Ecdada yazdığı mektupla birinci oldu
    2. Halit Karakoç neden görevden alındı?..
    3. İran’daki Kur’an-ı Kerim Okuma..
    4. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni..
    5. Başkan Turan hayırlı işlere imza atacak
    6. Rıza Kayaalp kimdir? Rıza Kayaalp..
    7. Yurtta hava durumu
    8. Sanatçı çift, harabe olarak aldıkları..
    9. Dur ihtarına uymayan motosiklet..
    10. Başkan Büyükakın'ndan anlamlı ziyaret
    11. Küçüklerden büyük iş
    12. Koçarlı’da öğretmen ve öğrenciler..
    13. Aydın Tabip Odası’ndan Başkan Fatih..
    14. (ÖZEL) İstanbul Havalimanı’nda inşaat..
    15. GÜNDEM / 13 Nisan 2019
    16. Didim’de çok sayıda suçtan aranan..
    17. Antik kentte yol çilesi
    18. İş yerinin önünde tabancayla vurularak..
    19. Malatyalı iş insanları Rektör..
    20. (Özel) Beylikdüzü’nde kafe içinde..
    21. Başkan Özlü Düzceli esnaflarla..
    22. Karayollarında durum
    23. (ÖZEL) Rumeli Feneri sessizliğe büründü
    24. Ahmet Şimşirgil’in OTAĞ serisinin 3...
    25. Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı
    26. (Özel) E-5’te tehlikeli yolculuk,..
    27. ‘Kayıp Yüzler Filtresi’ ile sosyal..
    28. Atatürk Havalimanı otoparkında..
    29. Çavuşoğlu ağzının payını vermişti!..
    30. Rektörlük başvuruları 2019 | YÖK..
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti