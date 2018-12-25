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Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan buluşmasına ilişkin açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını bildirdi

25 Aralık 2018 Salı 05:49
Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan buluşmasına ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını kaydetti.

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Trump ve Erdoğan arasında gerçekleşmesi muhtemel bir buluşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan (Trump) gelecekte olması muhtemel bir buluşmaya açık." ifadeleri kullanılırken, görüşmeye dair herhangi bir tarih veya planın olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Türkiye'ye davet ettiğini belirtmiş, Trump'ın da bu davete sıcak bakarak 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

İki lider, resmi olarak en son Mayıs 2017 yılında Beyaz Saray'da bir araya gelmiş fakat bu ay Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde 50 dakikalık bir görüşme yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 05:49
  1. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Beyaz Saray
  5. buluşma
  6. İbrahim Kalın

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