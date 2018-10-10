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Beyaz Saray'dan Suudi Prens'e iki önemlitelefon!

Reuters'ın aktardığı habere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı arayarak kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bilgi istedi

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:10
Beyaz Saray'dan Suudi Prens'e iki önemlitelefon!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Trump'ın damadı Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı arayarak kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuştuğu belirtildi.

Pompeo, Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı'nın durumu hakkında bilgi istedi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Prensi Selman'dan Cemal Kaşıkçı'nın durumu hakkında bilgi istedi. ABD'li üst düzey iki yetkilinin de Prens Selman ile Cemal Kaşıkçı'nın durmunu görüştüğü açıklandı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:10
  1. suudi arabistan
  2. abd
  3. juhn bolton
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