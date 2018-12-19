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Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders:- “DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık”

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:21
Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, “DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” dedi.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye'de bulunmalarının tek nedeni olan DEAŞ'ı yendiklerini belirtmesinin ardından, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Sanders, “5 yıl önce DEAŞ Orta Doğu’da çok güçlüydü ve şimdi ABD bu bölgede halifelik ilan eden bu grubu yendi." ifadesini kullandı.

DEAŞ’a karşı Suriye’de alınan galibiyetlerin, Küresel Koalisyon’un sona erdiğine işaret etmediğini aktaran Sanders, “DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” değerlendirmesini yaptı.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bugün yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan medyası da ABD ordusunun, Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını ileri sürmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:21
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders
  3. Suriye

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