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Beyaz Saray'dan Senato'ya Kaşıkçı resti

Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens'in sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde ortaya konmasını isteyen Senato talebine yanıt vermedi- Trump'ın, Senato'nun talebine herhangi bir yanıt vermemekle takdir yetkisi bulunmayan bir yasayı ihlal ettiği yorumları yapılıyor

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:49
Beyaz Saray'dan Senato'ya Kaşıkçı resti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens'in sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde ortaya konmasını isteyen Senato talebine yanıt vermedi.

Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın parmağının olup olmadığı konusunda Beyaz Saray'ın resmi pozisyonunu görmek isteyen ABD Senatosu ile Trump yönetimi arasındaki çatlak büyüyor.

Senato'nun Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Magnitsky Yasası" kapsamında tanıdığı 120 günlük süre dün yerel saatle 00.00'da doldu ancak Beyaz Saray'dan herhangi bir yanıt gelmedi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından 10 Ekim 2018'de Trump'a gönderilen mektupta, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde açık bir şekilde ortaya konması talep ediliyordu.

- Trump'ın takdir hakkı

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine Başkan Trump'ın "Komite taleplerine yanıt vermeme konusundaki takdir hakkını kullanmayı sürdüreceğini" açıklamıştı.

Yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığının düzenli olarak Kongreyi Kaşıkçı cinayeti konusunda bilgilendirdiğini kaydetmiş ve "ABD, bu hain eylem karşısında ilk ciddi yaptırım kararı alan ülkeydi. Önceki yönetimlerin pozisyonlarıyla uyumlu ve anayasal güçler ayrılığı ilkesine uygun olarak Başkan, Kongre komitelerinin taleplerine yanıt vermeme konusundaki takdir hakkını kullanmayı sürdürecektir." ifadelerini kullanmıştı.

- "Trump'ın takdir yetkisi yok"

Trump yönetiminin bu konuda herhangi bir yanıt vermemesi tartışmalara yol açtı. Trump'ın, Senato'nun talebine herhangi bir yanıt vermemekle takdir yetkisi bulunmayan bir yasayı ihlal ettiği yorumları yapılıyor.

AA muhabirine açıklama yapan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Bob Menendez'in Sözcüsü Juan Pachon, "Yasa açık ve net. Başkan'ın burada hiçbir takdir yetkisi yok. Kendisi ya yasaya uygun davranacak ya da yasayı ihlal edecek." değerlendirmesini yapmıştı.

Beyaz Saray'ın Senatoya herhangi bir yanıt vermemesi durumunda bazı senatörlerin yeni bir yasa tasarısıyla ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkileri, Yemen'deki savaş ve Kaşıkçı cinayeti konularını yasal düzlemde daha güçlü şekilde gündeme getirmeye hazırlandıkları ifade ediliyor.

- Kaşıkçı cinayeti

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

- Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:49
  1. ABD
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Senato
  4. Trump

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