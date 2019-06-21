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Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi

İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından Beyaz Saray'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre liderlerine İran brifingi verdiği belirtildi

21 Haziran 2019 Cuma 06:13
Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi

ABD'de yayın yapan The Hill adlı haber sitesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı habere göre Beyaz Saray'da dün öğleden sonra düzenlenen brifinge Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi davet edildi.

Durum Odası'nda yapılan toplantıya Senato ve Temsilciler Meclisindeki bazı komitelerin başkanları da katıldı.

AA'nın haberine göre; toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Schumer, "Yönetimin İran'daki bir çatışmaya fon istemeden önce Kongre onayını alması gerekiyor, Demokratlar olarak duruşumuz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan hem tehdit, hem tansiyonu düşüren açıklama

Dün konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi konusunda, "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası hava sahasındaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. (ABD'nin İran'a saldırı planı olup olmadığını) Yakında göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu İHA'nın düşürülmesinin "kasıtlı" olduğuna inanmadığını dile getiren Trump, "Sanıyorum bir general veya biri o İHA'yı düşürme yanlışını yaptı. İHA'da kimse (pilot) yoktu; eğer olsaydı bu büyük bir fark yaratırdı. Fakat hissiyatım şu, bu birinin yapmaması gerekirken yaptığı bir hataydı." açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu olayın kasıtlı olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Trump şu yanıtı vermişti:

"Bilmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bunun kasıtlı olduğuna inanmak zor. Sanıyorum başıboş ve aptal biri bunu yapmış olabilir. Bununla ilgili durumu tam olarak anlayacağız. Fakat bu çok aptalca bir hareketti."

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO),sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 05:38
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