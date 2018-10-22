Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması
Beyaz Saray Danışmanı Kushner, Suudi gazeteci Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin “Kanıt toplama aşamasında” açıklamasını yaptı.22 Ekim 2018 Pazartesi 21:04
Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, Cemal Kaşıkçı soruşması ile ilgili bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner, Suudilerin Kaşıkçı soruşturmasının güvenilirliği sorulduğunda “Birçok kaynaktan kanıtlar elde ediyoruz” dedi.
Kaşıkçı konusunda kanıt toplanma aşamasında olduğunu söyleyen Kushner, gerçekler ortaya çıktıktan sonra Trump'ın bu konu hakkında karar vereceğini söyledi.
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