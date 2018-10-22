Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, Cemal Kaşıkçı soruşması ile ilgili bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner, Suudilerin Kaşıkçı soruşturmasının güvenilirliği sorulduğunda “Birçok kaynaktan kanıtlar elde ediyoruz” dedi.

Kaşıkçı konusunda kanıt toplanma aşamasında olduğunu söyleyen Kushner, gerçekler ortaya çıktıktan sonra Trump'ın bu konu hakkında karar vereceğini söyledi.