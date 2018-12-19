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Beyaz Saray'dan Flynn açıklaması

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders: - "FBI standart protokolün ötesine geçti ve General Flynn’i tuzağa düşürdü"

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:06
Beyaz Saray'dan Flynn açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından “tuzağa düşürüldüğünü” öne sürdü.

Sanders, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Rusya soruşturması kapsamında daha önce suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Flynn hakkında açıklamalar yaptı.

“Bildiğimiz şey çok da uygun olmayan bir yolun izlenmiş oluşudur.” ifadesini kullanan Sanders, “FBI standart protokolün ötesine geçti ve General Flynn’i tuzağa düşürdü.” dedi.

Sanders, “FBI’ın standart protokollerinin ötesine geçmesinin tek bir sebebi vardı. Trump yönetimine istediklerini yapabileceklerini ve bunun üstünü örtebileceklerini düşündüler.” değerlendirmesinde bulundu.

FBI’ın Trump yönetimine karşı bir “ön yargısı” olduğunu savunan Sanders, Flynn'in ceza alması beklenen duruşmayla ilgili kaygı duyduklarını dile getirdi.

- "FETÖ elebaşı" sorusu

Öte yandan Sanders, basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında açıklamalar yaptı.

Sanders, “Başkan’ın söylediği tek şey, bu konuya bakacağımızı söylemesidir. Bu süreçte herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 00:06
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders
  3. Beyaz Saray eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn

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