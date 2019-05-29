Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması Beyaz Saray, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığını bildirdi

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İki lider, ortak olarak paylaşılan (iki ülke arasındaki) ticareti artırma arzusu, Başkan'ın Türkiye'den alınan çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e indirme kararı, Türkiye'nin planlanmış S-400 füze savunma sistemi satın alma süreci ve gelecek ay Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi'nde görüşmelere devam etme imkanı da dahil ikili ilişkileri ele aldı."





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.