0553 313 94 23

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray:- "İki lider ikili ilişkilerin öneminin altını çizdi ve Suriye meselesi ile (ABD-Türkiye arasındaki) ticaret dahil birçok konuyu ele aldı"- "İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı"

22 Şubat 2019 Cuma 02:50
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

WASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İki lider ikili ilişkilerin öneminin altını çizdi ve Suriye meselesi ile (ABD-Türkiye arasındaki) ticaret dahil birçok konuyu ele aldı. İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı ve (ABD) Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, bu konulardaki ilave görüşmeler için bu hafta Washington'da Türk muhataplarıyla bir araya geleceklerini not etti."

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınarak, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanmış ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizilmişti.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit etmişti.

İki lider, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kalmıştı.

Erdoğan ve Trump, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda da mutabık kalmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 02:50
  1. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!
    1. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu..
    2. Fernando Muslera: VAR olsaydı turu biz..
    3. Süper Lig ekibinden Hamza Hamzaoğlu..
    4. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    5. Victor Moses'den maç sonu yorumu:..
    6. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    7. Kayınvalidesini av tüfeğiyle vurdu
    8. Fatih Terim: "Avrupa’ya daha güçlü..
    9. İsmail Erdem CHP standını ziyaret etti
    10. Ataşehir’de büyük buluşma; AK Parti -..
    11. İşte Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalanlar
    12. Maçın ardından
    13. Cezaevi firarisi kadın Seydişehir’de..
    14. Aydın'da otomobille traktör çarpıştı:..
    15. Başkentte "Piston" operasyonu
    16. BBDSO'dan "Beethoven Eroica" konseri
    17. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    18. Galatasaray’ın Avrupa macerası sona..
    19. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    20. Denizli’de demir korkuluklara bağlı..
    21. Pompeo'dan "DEAŞ gelini"ne "terörist"..
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32..
    24. Denizli'de boynu ve ayakları iple..
    25. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı..
    27. Lübnan hükümetinde "Suriye çatlağı"
    28. Dışkı sever Celal Şengör'den skandal..
    29. Erdoğan ve Trump ikili ekonomik..
    30. Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den..
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi