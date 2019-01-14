0553 313 94 23

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders:- "İki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye başlarken Suriye'de (iki ülke arasında) devam eden iş birliği de dahil birçok ikili meseleyi ve gelecekteki iş birliğine dair konuları ele aldı"- "Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, (Türkiye ile) birlikte çalışma arzusunu dile getirdi"

14 Ocak 2019 Pazartesi 21:59
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, (Türkiye ile) birlikte çalışma arzusunu dile getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye başlarken Suriye'de (iki ülke arasında) devam eden iş birliği de dahil birçok ikili meseleyi ve gelecekteki iş birliğine dair konuları ele aldı. Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, (Türkiye ile) birlikte çalışma arzusunu dile getirdi; aynı zamanda Türkiye'nin (Suriye'deki) Kürtlere ve DEAŞ'ın yenilmesinde birlikte çalıştığımız diğer SDG güçlerine Türkiye'nin kötü davranmamasının, ABD için önemine işaret etti."

Açıklamanın sonunda ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın salı günü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacakları belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 21:59
  1. ABD
  2. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brexit anlaşması için milletvekillerine "bir kez daha düşünün" çağrısı
    1. Brexit anlaşması için..
    2. Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda..
    3. Siber darbe mi? Birçok siteye erişim..
    4. Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    6. Son dakika Türkiye’ye siber saldırı mı..
    7. Pistten çıkan uçak eve daldı: Çok..
    8. Huddersfield Town'da Wagner dönemi..
    9. Erzurum'da 217,5 kilogram eroin ele..
    10. MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı..
    11. 8 saat içerisinde 13 deprem meydana..
    12. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı..
    13. "Çiçero" 18 Ocak'ta vizyona girecek
    14. Çöken zemine düşen kamyon görenleri..
    15. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi..
    16. Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası..
    17. Antalya'da hastane tuvaletinde doğum..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Darbeci binbaşı 15 Temmuz ihaneti için..
    20. Beyaz Saray: "Başkan (Trump),..
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!