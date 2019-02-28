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Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama:

"Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı. Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çaba konuşuldu"

28 Şubat 2019 Perşembe 06:46
Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama:

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in Erdoğan’la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da hazır bulunduğunu kaydedildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 06:46
  1. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner

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