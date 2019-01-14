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Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:01
Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:01
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Saray
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