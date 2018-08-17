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Beyaz Saray'dan açıklama: Türkiye ABD'yi üzdü

Türkiye'nin ekonomik yaptırımları sonrası açıklama yapan ABD'li sözcü Sarah Sanders, "Türkiye ABD'yi üzdü." ifadesini kullandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:12
Beyaz Saray'dan açıklama: Türkiye ABD'yi üzdü

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Türk-Amerikan ilişkilerinin geldiği nokta hakkında değerlendirmede bulundu.

TÜRKİYE'NİN VERGİ KARARI ÜZDÜ

Türkiye'nin ABD menşeli ürünlere yönelik açıkladığı vergileri "üzücü ve yanlış" olarak yorumlayan Sanders, "Türkiye'nin vergileri kesinlikle üzücüdür ve yanlış yönde atılmış bir adımdır. ABD'nin Türk ürünlerine karşı yürürlüğe koyduğu vergiler ulusal güvenlik kaynaklıydı. Onlarınki ise misilleme." ifadesini kullandı. 

''ÇELİK VERGİSİ BRUNSON'UN SERBEST BIRAKILMASIYLA KALDIRILMAZ''

Sözcü Sanders, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest kalması durumunda şu an geçerli olan çelik vergisinin kaldırılmayacağını söyledi.

Sanders, "Şu anda geçerli olan çelik vergisi, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kaldırılmaz. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizle ilgili. Ancak Brunson ve diğer kişilerle ilgili Türkiye'ye getirilen yaptırımları o noktada gözden geçiririz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:12
  1. abd
  2. Amerika
  3. Sarah Sanders

YORUM YAZ

  • hasanhasan2 sa önce
    Bu karı sarhoş heralde.. Kafayı çekip çekip açıklama yapıyo gavurlar.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Cok sertmi oldu?Sen tokatliyacaksin ve dövülen in eli elbisene deydiginde kiyameti koparacaksin,öylemi?
  • yüzsüzleryüzsüzler2 sa önce
    Beter olun! Ulusal güvenlikmis. Asil bizimki ulusal güvenlik
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş33 dk önce
    ayyy ayol çok üzüldüm yahu abd piçine
  • AdemAdem2 sa önce
    NE DİYOR BU MANYAK KÜSTAHLAR HALÂ YA HUU.???? YOK SİZ DE BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİNİZ KARŞILIKSIZ KAĞIT PARÇANIZIN GELDİĞİ YERE BAK. BATACAKSINIZ.!!!!!
  • melih53melih531 sa önce
    kafa mı buluyo bi şeymi içirmiş şişmantrump buna ..
  • turhanturhan57 dk önce
    domuz gibi sismis gitmis, hamburgerleri triple olarak yiyor galiba...
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