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Beyaz Saray'dan açıklama: Trump dört gözle bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Trump, Putin'i önümüzdeki yılbaşından sonra Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyor ve resmi davet alması durumunda Moskova'yı ziyaret etmeye açıktır" dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:20
Beyaz Saray'dan açıklama: Trump dört gözle bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Washington'da ağırlamaya hazır olduğunu ve davet alması durumunda Moskova'ya resmi ziyarette bulunabileceğini açıkladı.

Sanders'in açıklaması Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) ülkeler grubunun Güney Afrika başkenti Johannesburg'daki zirvesinde konuşan Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini açıklamasının ardından geldi.

Sanders açıklamasında, "Başkan Trump, Başkan Putin'i önümüzdeki yılbaşından sonra Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyor ve resmi davet alması durumunda Moskova'yı ziyaret etmeye açıktır" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Trump'ı, Moskova'ya davet etmeye hazırız. Bu daveti zaten aldı. Ben söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Hafta içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Trump ile Putin arasında bir sonraki görüşmenin Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına ilişkin soruşturmanın sonuçlanmasından sonra olabileceğini belirtmişti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin ile görüşmesinin ardından Trump'ın, danışmanı Bolton'a, Putin'i Washington'a davet etmesi talimatını verdiği belirtilmişti.

AA

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:20
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Çin
  4. Vladimir Putin
  5. Rusya

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