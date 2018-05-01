Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beyaz Saray'dan açıklama: İran gizli bir nükleer silah programı sürdürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'ın sürdürdüğü dinamik ve gizli nükleer silah programını dünyadan ve kendi halkından saklamaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

01 Mayıs 2018 Salı 10:56
Beyaz Saray'dan açıklama: İran gizli bir nükleer silah programı sürdürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili sürecin farkında olduklarını, İsrail'in ortaya koyduğu bilgi ve belgeler ışığında konuyu yakinen takip ettiklerini aktaran Sanders, "Bu durum, ABD'nin uzun zamandır bildiği bir gerçeği ortaya koyuyor: İran dinamik ve gizli bir nükleer silah programı sürdürüyor. Bunu dünyadan ve kendi halkından saklamaya çalıştı ancak başaramadı." ifadelerini kullandı.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMALI"

Sanders, "İran rejimi kendi komşularına ve diğer ülkelere karşı yıkıcı silahları kullanacağını göstermiştir. Bu yüzden İran nükleer silahlara hiçbir zaman sahip olmamalı." yorumunu yaptı.

Netanyahu'nun İran'la ilgili açıklamalarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yazılı açıklamasında, "Belgeler İran'ın nükleer silah programını yıllardır devam ettirdiğini gösteriyor. İran, nükleer silah ve füze sistemlerini geliştirmeye devam etti. İran çok büyük atomsal arşivi dünyadan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından bugüne kadar gizledi." ifadelerine yer vermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, nükleer programa dair İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek istediğini defalarca dile getirmiş ve bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Buna karşılık, anlaşmaya imza atan ülkelerden biri olan Fransa ise İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini savunuyor.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:56
  1. İran
  2. Beyaz Saray
  3. nükleer silah
  4. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız, vurulursunuz
    1. ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız,..
    2. ABD vermedi, yerlisini yaptık!
    3. ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız,..
    4. Eller semaya kalktı, 'Berat'ımız için...
    5. Fehmi Koru elindeki seçim anketinin..
    6. YÖK'ten Türkoloji bursu
    7. İnanılmaz kaza! Metrobüs çocuğa çarptı
    8. YSK'ya ilginç seçim soruları; Gelin..
    9. Elon Musk'ın işe alım kriteri! Bilmece..
    10. Amerika'nın vergi erteleme kararı,..
    11. Igor Tudor 1 puan Fatih Terim 10 puan
    12. Emine Erdoğan, Taşkent Sanat..
    13. Kore barıştı petrol fiyatları ucuzladı
    14. 'Ekonomi paketi yaraya merhem olacak'
    15. Şaka değilmiş! Kocasının araçla..
    16. İstanbul'da metrobüse kaçak girmeye..
    17. 'Pire Ferhat' aday adayı oldu!
    18. Osmaniye'de kalp krizi geçiren 23..
    19. 7500 TL maaşı duyan İstanbullu oraya..
    20. Konya'da sürücü kalp krizi geçirdi,..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın