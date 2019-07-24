Beyaz Saray'daki kritik Türkiye toplantısı sona erdi!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptırımların görüşülmesinin beklendiği Beyaz Saray'daki Trump'ın Cumhuriyetçi senatörler ile toplantısı sona erdi.

70 dakika sürdü

70 dakika süren toplantıya 45 senatör katıldı, 8 senatör ise toplantıya katılmadı.

Henüz açıklama yapıldı

Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilerleyen saatlerde senatörlerin ve Trump'ın gazetecilerin sorularına vereceği cevaplar merakla bekleniyor.

Trump'a mektup

Öte yandan, Demokrat Partili senatörlerin de Trump'a, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğine dair bir mektup gönderdikleri öğrenildi.

Trump Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet etmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirilmişti.

Geçen hafta Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtilmişti.

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