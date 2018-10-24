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Beyaz Saray'daki bomba paniği sonrası Trump'tan ilk açıklama

Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanlarının resmi ikametgahı olan Beyaz Saray'da bomba paniği yaşandı. Olayla ilgili ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:53
Beyaz Saray'daki bomba paniği sonrası Trump'tan ilk açıklama

Bill ve Hillary Clinton çiftinin evine gönderilen bir pakette patlayıcı cihaz bulunduğu duyuruldu. Ardından ABD'nin bir diğer eski başkanı Barack Obama'nın da evine bombalı paket gönderildiği belirtildi.

Trump'ta ilk açıklama

Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı ve Beyaz Saray'ın bu iki olayı da ciddi şekilde ele aldığını belirtti.

Beyaz Saray'da bombalı paket iddiası

CNN International kanalı, Beyaz Saray'a gönderilen bir bombalı paketin engellendiğini iddia etti.

CNN haber merkezi boşaltıldı

New York'taki CNN haber merkezi de bomba paniği yüzünden boşaltıldı.

Time Warner Center tahliye edildi

New York'taki Time Warner Center'ın da şüpheli bir paket sebebiyle tahliye edildiği belirtildi. İkiz gökdelenlerden oluşan Time Warner Center, 230 metre yüksekliğinde ve 55 kattan oluşuyor.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:53
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