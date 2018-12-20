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Beyaz Saray'da Suriye brifingi

Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde ABD'nin Suriye kararını değerlendiren üst düzey bir yetkili, geri çekilme takvimi ve lojistiği üzerine Pentagon'un çalışmaya başladığını söyledi- Yetkili, geri çekilme kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu vurguladı

20 Aralık 2018 Perşembe 01:00
Beyaz Saray'da Suriye brifingi

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde ABD'nin Suriye kararını değerlendiren üst düzey bir yetkili, Amerikan askerlerinin Suriye'den geri çekilmesine ilişkin takvim ve lojistik konular üzerinde ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) çalıştığını belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlenen kapalı brifingde adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kararın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu vurgulayan yetkili, Başkan'ın bu tür bir kararı verme imtiyazına sahip olduğunu ifade etti.

Geri çekime sürecine ilişkin hemen her soruyu Pentagon'a yönlendiren yetkili, çekilme takvimi ve lojistiği üzerinde Pentagon'un çalışmaya başladığını söylemekle yetindi. Sürecin "talimat verildiği" şekilde yürüdüğünü kaydeden yetkili, takvimle ilgili bir bilgiye sahip olmadığının altını çizdi.

Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde alınıp alınmadığı hakkındaki soruya da yanıt veren yetkili, "Başkan kendisi bu konuda karar verdi. Bu konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışıp ele aldığı bir husus değildi. Başkan (Trump), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kararıyla ilgili olarak bilgilendirdi." ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, halen Suriye'de bulunan DEAŞ unsurlarının, Amerikan unsurları ve bölgedeki "yerel ortaklarla" ortadan kaldırılabileceğini dile getirdi.

2011'de Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi süreci ve bugün Suriye'den çekilmesinin kıyaslanması ile ilgili bir soruya yanıt veren yetkili, bu iki konunun tamamen farklı şeyler olduğunu söyleyerek, "Birliklerin kalıcı olarak orada kalması Başkan'ın Orta Doğu'daki politikası değildir." yorumunu yaptı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 01:00
  1. ABD
  2. brifing
  3. Suriye

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