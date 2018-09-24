0553 313 94 23

Beyaz Saray'da dikkat çeken istifa!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'in istifa ettiği iddia edildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:57
Beyaz Saray'da dikkat çeken istifa!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınması beklenen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, bu sabah Beyaz Saray’a gitti. Şu anda Birleşmiş Milletler toplantısı için New York’da bulunun Başkan Donald Trump ile görüşemeyecek olan Rosenstein’ın Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly ile sözlü olarak istifasını görüştüğü ancak istifa etmediği öğrenildi.

Rosenstein’a yakın kaynaklar, Rosenstein’ın Kasım ayında gerçekleşecek seçimlere kadar görevde kalacağını dile getirdi. Bazı haber kaynakları ise istifasını verdiğini duyurdu.

KABİNE GÖREVLİLERİNİN GİZLİCE DİNLENMESİ

Rod Rosenstein, daha önce istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Trump’ın ve kabine görevlilerinin gizlice dinlenmesi konusundaki fikirleri nedeniyle Rosenstein’ın görevden alınması gündeme gelmişti. Bu fikirler FBI Başkanvekili Andrew McCabe’in notları arasından çıkmıştı. Rosenstein notlarla ilgili olarak geçtiğimiz Cuma günü, “Asla başkanın dinlenmesini istemedim veya böyle bir şeye onay vermedim ve Başkan’ın görevden alınması fikrini desteklediğim ise tamamen yanlıştır” demişti.

Rosenstein, göreve geldiğinden bu yana özellikle Rusya’nın siber saldırılar yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan Robert Mueller’in soruşturması ile ilgili olarak Trump’ın hedefinde. Temsilciler Meclisi California temsilcisi ve Meclis İstihbarat Komitesi üyesi Adam Schiff, Rosenstein ile ilgili olarak, “Kesinlikle istifa etmemeli. Bu durum Mueller soruşturmasını zor durumda bırakır. İşini yapmaya devam etmeli ve Adalet Bakanlığının bağımsızlığını korumalı. Ve eğer başkan adaleti engellemek istiyorsa onu kovmak zorunda kalmalı” dedi.

ABD, günün sonunda Rosenstein’ın görevde kalıp kalmayacağını merak ediyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:57
  1. ABD
  2. Adaet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz Saray'da dikkat çeken istifa!
    1. Beyaz Saray'da dikkat çeken istifa!
    2. Yedek kalan Volkan Demirel'den derbi..
    3. Bebeklerde böbrek genişlemesinin..
    4. Fotoğraf çekmek hatırlama yeteneğinin..
    5. Aşırı terleme hastalık belirtisi
    6. Elma sirkesinin inanılmaz faydaları
    7. Türkiye derbiye kilitlendi! İşte ilk..
    8. Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara..
    9. Suriyelilerin barındığı çadır..
    10. Adana'da orman yangını! Karadan ve..
    11. Odatv'den öğretmene operasyon: Zemzem..
    12. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Canlı..
    13. Bolu'da orman yangını!
    14. Akhisar'ın rakibi gol yağdırdı!
    15. Merkel Erdoğan'ın yemeğine katılmayacak!
    16. Emekli orgeneral İhsan Uyar:..
    17. ABD'nin açıklaması sonrası dolar çakıldı
    18. Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)..
    19. ABD tehdit etti: Büyük hata olur!
    20. Yemen'de 'güvenli koridorlar' inşa..
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!