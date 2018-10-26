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Beyaz Saray'da 'Cemal Kaşıkçı' zirvesi
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada CIA Başkanı Gina Haspel'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Kaşıkçı olayı hakkında bilgilendirdiği belirtildi.
26 Ekim 2018 Cuma 00:50
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 00:50
beyaz saray
Cemal Kaşıkçı
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