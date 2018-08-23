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Beyaz Saray'a özel Rus malı iletişim cihazları

Rus savunma sanayi şirketi Rostec'ten yapılan açıklamaya göre Rusya ve ABD yönetimleri arasındaki direkt hat görüşmeleri Rus iletişim cihazları vasıtasıyla sağlanıyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:58
Beyaz Saray'a özel Rus malı iletişim cihazları

Washington ve Moskova arasında direkt hat tesis edilmesi için Beyaz Saray'a Rus iletişim cihazları kurulduğu belirtildi.

Rus savunma sanayi şirketi Rostec'ten Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rusya ve ABD yönetimleri arasındaki direkt hat görüşmeleri Rus iletişim cihazları vasıtasıyla sağlanıyor.

''LİDERLERE GÜVENLİ BİR SİSTEM SUNUYOR''

Rostec yetkilisi, "İştirakimiz 'Avtomatika' şirketi tarafından Rus yönetimi için geliştirilen ve en iyi şifreleme unsurlarına sahip şifreli iletişim sistemi, ABD'li uzmanlar tarafından test edilerek Moskova-Washington arasında direkt hat tesis edilmesi için önerildi. Yıllardır mevcut olan direkt hatta yalnızca Rus malı cihazlar kullanılıyor" dedi.

'Avtomatika' şirketinin bu süre zarfında söz konusu sistemi onlarca kez güncellediğini ve geliştirdiğini kaydeden Rus yetkili, "Avtomatika' ürünleri, ofislerde, trenlerde ve uçaklarda güvenli bir şekilde çalışıyor ve liderlere ülkelerini güvenli bir şekilde yönetmelerini sağlayacak bir sistem sunuyor" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:58
  1. Beyaz Saray
  2. Moskova
  3. Washington
  4. Avtomatika
  5. Rostec

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