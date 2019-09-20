ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Beyaz Saray'a üç kilometre uzaklıktaki Columbia Heights bölgesinde akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu. Associated Press (AP) haber ajansı, en az bir kişinin öldüğü saldırıda sekiz yaralının olduğunu bildiriyor. Hastaneye taşınan yaralılardan ikisinin durumu kritik. Washington polisi henüz saldırganı yakalayabilmiş değil, soruşturma devam ediyor.

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