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ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.

20 Eylül 2019 Cuma 10:16
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Beyaz Saray'a üç kilometre uzaklıktaki Columbia Heights bölgesinde akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu.

Associated Press (AP) haber ajansı, en az bir kişinin öldüğü saldırıda sekiz yaralının olduğunu bildiriyor. Hastaneye taşınan yaralılardan ikisinin durumu kritik.

Washington polisi henüz saldırganı yakalayabilmiş değil, soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:16
  1. Beyaz Saray
  2. ABD saldırı
  3. Associated Press

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