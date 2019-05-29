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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın BAE temasları

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:13
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın BAE temasları

ABU DABİ (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Bolton, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile görüşmesinde, terörle mücadele konusunda bölgesel ve uluslararası çabaları ele aldı.

Bölgesel güvenlik krizini görüşmek için dün gece BAE'ye gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, bugün başkent Abu Dabi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, BAE'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise Bolton'ın Tahran'a yönelik suçlamalarını reddetmişti.

- İran'ın "B Takımı" vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa çekmeye çalıştığını söylemişti.

- ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:13
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

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