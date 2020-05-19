Beyaz Saray, Trump’ın sıtma ilacı kullandığını doğruladı

Beyaz Saray Doktoru Sean P. Conley, ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcılarından birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından önlem amaçlı hidroksiklorokin adlı sıtma ilacını kullanmaya başladığını doğruladı.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD’de vaka sayısı ve can kaybı sayısında artış yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump açıklamaları ile şaşırtmaya devam ediyor. Trump, korona virüse iyi geldiği iddia edilen Hidroksiklorokin ilacını haftalardır kullandığını açıkladı. ABD Gıda ve İlaç Ofisi’nin daha önce tehlikeli olduğunu duyurduğu sıtma ilacını öven Trump, “Bu ilacı ne kadar insanın aldığını bilseniz şaşarsınız. Hastanelerde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı da bu ilacı kullanıyor” dedi.

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, “Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım ve o zamandan beri alıyorum. Çünkü bu iyi bir şey ve hakkında iyi şeyler duydum. Her gün bir hap alıyorum” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan açıklamada

Beyaz Saray Doktoru Sean P. Conley, Başkan Trump’ın önlem amaçlı hidroksiklorokin sıtma ilacını kullandığını doğruladı. Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan Donald Trump’ın yardımcılarından birinde Covid-19 tespit edilmesinin ardından, risklerinin yanında faydasının daha çok olması nedeniyle önlem amaçlı hidroksiklorokin sıtma ilacını kullanmaya başladı” ifadelerini kullandı. Doktor Conley, Başkan Trump’ın günlük olarak test yaptırdığını ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Trump ile hidroksiklorokin ilacının yararları ve zararlarına yönelik yaptığımız çeşitli görüşmelerin ardından, bu ilacı kullanmanın muhtemel yararlarının, daha fazla olacağını gördük” dedi.

Conley, ülkede Covid-19’a karşı tedavi geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiklerini, ileriki zamanda bir tedavi yöntemi geliştirilmesi durumunda bunu da kullanabileceklerini ifade etti.